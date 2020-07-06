Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Министерство обороны США заявило о планируемой закупке тысяч боеприпасов «советского образца» для использования оружием не стандарта военного блока НАТО, включая патроны к автоматам и пулемётам Калашникова, артиллерийские и танковые снаряды, авиационные ракеты, миномётные мины и противотанковые ракеты. Информация об этом содержится в материалах о закупках Пентагона.

Цель данной закупки не разглашается. Конечный потребитель неизвестен.

Стоит отметить, что так называемое оружие советского образца довольно часто используют террористические организации на Ближнем Востоке, в частности «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которым удалось разграбить военные склады в Сирии и Ираке, где такое оружие хранилось.

Также «оружие советского образца» используется вооруженными силами Украины, которые ведут карательную операцию против жителей Донбасса.