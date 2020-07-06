Москва, , 22:32 — REGNUM Госдума на заседании 7 июля намерена принять обращение к парламенту Турции в связи с рассмотрением вопроса об изменении статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, соответствующий проект обращения предложил обсудить комитет Госдумы по международным делам.

«Просим наших коллег, депутатов Великого Национального Собрания Турции, всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию и призвать при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле проявить мудрость и не подвергать ревизии решение основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, которое на долгие годы превратило Святую Софию в Символ мира и межрелигиозного согласия», — говорится в документе.

Российские парламентарии убеждены, что необходимо предпринять все возможные шаги для того, чтобы предотвратить ущерб, который может быть нанесен поспешным изменением статуса музея всемирного масштаба.

В случае принятия обращения документ будет направлен президенту РФ Владимиру Путину, в Совфед, правительство РФ и в Великое Национальное Собрание Турции.

Ранее глава Турции Реджеп Эрдоган распорядился рассмотреть возможность смены статуса собора, превратив его из музея в действующую мечеть.