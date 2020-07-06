Каир, , 22:14 — REGNUM В Каире прошла церемония передачи поступившей из КНР партии противоэпидемической гуманитарной помощи представителям Лиги арабских государств (ЛАГ), которая прошла в штаб-квартире этой организации в египетской столице, сообщает 6 июля Синьхуа.

Церемонию возглавили посол КНР в Египте Ляо Лицян и генеральный секретарь ЛАГ Хусам Заки. В своем выступлении китайский дипломат подчеркнул, что в КНР близко к сердцу принимают трудности арабских стран в борьбе с эпидемией. Помимо гуманитарной помощи, Китай также делится с ЛАГ подробной информацией и технологиями противодействия инфекции коронавируса, для чего организовал видеоконференцию с представителями систем здравоохранения 21 арабского государства, в ходе которой обсуждались в том числе вопросы восстановления работы производств в этих странах.

Генсек ЛАГ, в свою очередь, поблагодарил МИД КНР за постоянную поддержку в развитии китайско-арабских отношений и отметил, что партия китайской помощи является примером двусторонней дружбы и взаимодействия по широкому кругу вопросов.

Ранее агентство сообщило, что партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин отправил поздравительное письмо в адрес министерского видеосовещания в рамках Форума китайско-арабского сотрудничества.