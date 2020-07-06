Вашингтон, , 22:12 — REGNUM Соединённые Штаты поддерживают персональные санкции, введенные властями Британии против ряда российских граждан и подданных Саудовской Аравии, заявил 6 июля министр финансов США Стивен Мнучин на своей странице в Twitter.

«США приветствуют глобальный режим санкций Британии за нарушение прав человека и усиливает борьбу против притеснения прав человека в мире. Использование нашими странами таких инструментов жизненно необходимо для привлечения к ответственности недобросовестных деятелей», — написал Мнучин в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля британские власти опубликовали список юридических и физических лиц, обвиняемых Лондоном в нарушении прав человека.

Среди 25 российских граждан, которых британские власти объявили причастными к смерти Сергея Магнитского, присутствует председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

При этом глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что таким образом страна проявила себя как сила добра.

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