Вашингтон, , 21:44 — REGNUM Верховный суд в США принял довольно важное электоральное решение — судьи подтвердили право местных властей заставлять своих выборщиков голосовать за того кандидата, который победил в их штате. Об этом сообщается на сайте Верховного суда США.

Речь идет о так называемых «бесчестных выборщиках», которые в ряде штатов теоретически могли голосовать на выборах президента США не так, как того хотят рядовые избиратели. В частности, такие выборщики были в штатах Колорадо и Вашингтон — в 2016 году на выборах президента они всеми силами пытались не допустить победы Дональда Трампа.

И в штате Вашингтон, и в Колорадо выиграла Хиллари Клинтон. Однако выборщики из данных штатов объявили о том, что они поддержат «умеренного республиканца». Они надеялись на то, что к ним присоединятся республиканские выборщики и вместе не дадут Трампу прийти к власти.

Группа этих «бесчестных выборщиков» пыталась через суд добиться того, чтобы выборщикам во всех штатах было разрешено голосовать так, как им вздумается, а не так, как проголосовали рядовые избиратели штата. Иск в итоге дошел до Верховного суда, который единогласно постановил: это противоречит принципам демократии.

Стоит отметить, что данное решение крайне важно на фоне беспрецедентной политической борьбы в США перед президентскими выборами 2020 года. «Бесчестные выборщики» даже на этих президентских выборах теоретически смогут проголосовать не так, как того хотят рядовые избиратели, однако теперь власти штата могут их за это наказать — от крупного штрафа вплоть до тюремного срока.