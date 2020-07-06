Париж, , 21:30 — REGNUM Генеральный секретарь канцелярии президента Франции Алексис Колер объявил состав нового правительства страны, сообщает 6 июля пресс-служба Елисейского дворца.

В частности, из старого кабмина остались на своих постах министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Также сохранил за собой свою должность министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Пост главы МВД занял Жеральд Дарманэн, сменивший Кристофа Кастанера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром Жана Кастекса.

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