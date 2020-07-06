Донецк, , 21:16 — REGNUM Праздничные мероприятия в честь дня образования Военно-морского флота Украины закончились массовым побоищем со стрельбой и жертвами, сообщает 6 июля пресс-служба Управления Народной милиции (УНМ) ДНР.

По информации военных ДНР, инцидент произошел под Горловкой в расположении 503-го батальона морской пехоты.

Под воздействием больших доз алкоголя, морпехи устроили массовую драку, переросшую в перестрелку.

«В результате пьяной ссоры, двое боевиков получили огнестрельные ранения, один из которых от полученных повреждений скончался в санчасти бригады. Более 10 военнослужащих были травмированы», — указано в сообщении УНМ.

Чтобы скрыть факт массовой пьяной драки, командир батальона приказал открыть огонь по жилым кварталам Горловки. В результате обстрела с применением миномётов и артиллерии калибром от 82 до 152 мм. Всего по Горловке было выпущено порядка 100 снарядов разного калибра.

В результате ответного огня военных ДНР украинские каратели понесли потери — один убитый, двое раненых.

В Донецке считают, что теперь украинские военные включат погибших в пьяной драке в боевые потери.

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