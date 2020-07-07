Тегеран, , 08:04 — REGNUM 6 июля спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф заявил в присутствии посла Катара в Иране Мухаммеда бен Хамада Аль-Хаджри, что интервенционистское поведение США в регионе представляет серьезную угрозу безопасности Персидского залива, в связи с чем подчеркнул необходимость повышения уровня экономического, политического и культурного сотрудничества между Ираном и Катаром. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Калибаф счел приемлемым уровень политического сотрудничества между Ираном и Катаром и сказал: «Несомненно, оружие саудовских санкций против Катара является неправильным инструментом урегулирования; такой шаг было принят властями США против некоторых стран».

Говоря о необходимости расширения экономического сотрудничества между Ираном и Катаром, он отметил, что ожидается, что обе страны будут уделять больше внимания совместным экономическим проектам, максимально эффективно используя свои потенциалы.

В ходе встречи Аль-Хаджри поздравил Калибафа с избранием спикером иранского парламента (меджлиса) и подчеркнул важность продолжения развития межпарламентских отношений между двумя странами.