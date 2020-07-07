Тегеран, , 08:05 — REGNUM 6 июля Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи написал в ответ на письмо председателя политического бюро ХАМАСа Исмаила Хании, что Исламская Республика Иран не жалеет усилий для поддержки угнетенного народа Палестины и восстановления его прав. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем письме аятолла Хаменеи поблагодарил Бога за то, что «палестинское сопротивление успешно сорвало американо-сионистские планы и принесло честь исламской общине».

Поблагодарив Ханию за его усилия, аятолла Хаменеи отметил:

«Отчаявшийся враг потерпел тяжелое поражение и решил преследовать свои экспансионистские цели с помощью экономического давления и осады Сектора Газа, однако ось сопротивления и народ Палестины не уступят угрозам США».

Верховный лидер заявил, что проявление бдительности и единства принесет победу палестинскому освободительному движению от израильской оккупации и сорвет «зловещие заговоры врага».

Аятолла Хаменеи сказал, что Иран, как и прежде, будет продолжать выполнять свой религиозный и гуманный долг и не пожалеет усилий для восстановления прав палестинцев и устранения пагубных последствий израильского оккупационного режима.