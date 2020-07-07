Тегеран, , 08:05 — REGNUM 4 июля начальник иранского Интерпола бригадный генерал Хади Ширзад на встрече с послом Южной Кореи в Иране Чон Хен Рю призвал страну к сотрудничеству в правоохранительной сфере в целях борьбы с международными преступлениями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ширзад отметил, что иранские правоохранительные органы всегда заявляют о необходимости ускорения полицейских миссий. Говоря о достижениях иранского Интерпола в области борьбы с преступлениями и преследования преступников на международной арене, он подчеркнул, что Интерпол в стране готов к сотрудничеству в целях борьбы с международными преступлениями.

В ходе этой встречи Рю заявил, что Южная Корея готова к более расширенному комплексному сотрудничеству с Ираном в сфере борьбы с международной преступностью. По его словам, рост и углубление совместных отношений между Ираном и Южной Кореей в этой области является более важным для развития и совершенствования механизмов безопасности.