Тегеран, , 08:08 — REGNUM 4 июля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что с 5 июля ношение маски станет обязательным в многолюдных и общественных местах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании Национального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией (КОВИД-19), президент заявил, что люди будут получать услуги от различных организаций, в частности государственных, только в том случае, если они соблюдают защитные и санитарные меры и носят маски.

«Сотрудники организаций также могут выходить на работу только в том случае, если они носят маски и соблюдают различные медицинские протоколы», — отметил Рухани. Подчеркнув важность охраны здоровья людей, Рухани сообщил, что производственные подразделения должны продолжать осуществлять свою деятельность в соответствии с предписаниями министерства здравоохранения.

Говоря о последствиях COVID-19, президент отметил, что мировой экономический рост сократился до — 3% с 2,9% с момента вспышки пандемии. По его словам, около 2,7 миллиарда человек пострадали от вируса во всем мире с точки зрения социального и экономического положения.