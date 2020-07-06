Тбилиси, , 20:38 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» предложила оппозиционным партиям оформить меморандум, согласно которому активистам от той или иной партии будет запрещено подходить к избирательному участку ближе чем на 25 метров.

Как поясняют инициаторы, этим будет обеспечено соблюдение необходимой дистанции в условиях пандемии коронавируса и предотвращено скопление людей на участках, а также будет искоренена возможность давления на избирателей в процессе голосования.

Оппозиционные парламентские фракции от этого предложения категорически отказались и заявили, что соблюдение дистанции следовало записать в тот пакет законопроектов, который парламент принял на прошлой неделе и который регулирует избирательный процесс в новых условиях и в соответствии с внесенными ранее в Конституцию поправками.

«Национальное движение» и «Европейская Грузия», которые в голосовании по поправкам в Конституцию, а затем — в Избирательный кодекс и сопутствующие законопроекты не участвовали, заявляли, что в числе других рекомендаций ОБСЕ «Грузинская мечта» не учла в законопроекте необходимость соблюдения дистанции. Поэтому оформление по этому вопросу отдельного меморандума сейчас они считают ненужным и циничным шагом со стороны правящей партии.

В «Грузинской мечте» заявляют, что оппозиция точно так же не желает обеспечения на выборах свободной избирательной среды, как не желала внесения изменений в Конституцию, и со своей стороны обвиняют ее в антидемократичности.

«Установление 25-метрового радиуса вокруг избирательных участков было якобы требованием оппозиции, они настаивали, чтобы посторонним лицам было запрещено находиться внутри этого круга, но как только мы предложили подписать им меморандум, они сразу же отказались», — отметил в беседе с журналистами исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Напомним, что согласно внесенным в законодательство за последний месяц поправкам, парламентские выборы в Грузии пройдут по новой избирательной системе. В парламент созыва 2020 года будут избраны 120 депутатов по пропорциональным спискам и 30 — по мажоритарным округам. Избирательный барьер понижен до 1% и введен так называемый порог в 40%, преодоление которого позволит той или иной партии сформировать однопартийное правительство.