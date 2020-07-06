Гонконг, Китай, , 20:09 — REGNUM Мессенджер WhatsApp отказался предоставлять данные о пользователях властям Гонконга после того, как в Китайской Народной Республике был приняты поправки в закон о национальной безопасности. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Напомним, что в Китае центральные власти для пресечения массовых беспорядков в Гонконге, которые сотрясают эту бывшую британскую колонию уже почти год, приняли поправки к закону о национальной безопасности, которые ужесточают правила проведения массовых акций. После принятия этих поправок в Гонконге уже начались задержания протестующих.

Стоит отметить, что мессенджеры WhatsApp и Telegram запрещены на территории Китая. Однако они долгое время были доступны в Гонконге. Теперь же за их использование может грозить уголовная ответственность.

Мессенджер Telegram уже отказался передавать властям Гонконга информацию о своих пользователях. Руководство WhatsApp также решило проконсультироваться с экспертами для оценки действий властей Китая на предмет возможных нарушений прав человека и не будет передавать информацию о своих пользователях.