Калуга, , 19:52 — REGNUM 6 июля в Калуге руководитель региона Владислав Шапша принял участие в совещании по вопросу выполнения субъектами Российской Федерации поручения президента России о создании и функционировании центров управления регионов (ЦУР).

В Калужской области ведется работа по созданию центра управления регионом Правительство Калужской области

В режиме видеоконференцсвязи совещание провел министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Он напомнил, что данное поручение вышло по результатам заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Основная задача создаваемых центров — контроль точек напряжённости в регионах, организация работы по оперативному решению возникающих проблем и их предотвращению. «И что очень важно, — подчеркнул Максут Шадаев, — информирование населения о результатах работы власти на местном и на региональном уровне».

Центры призваны обеспечить межведомственное взаимодействие органов власти и организаций, ориентируясь на потребности и проблемы населения и деловых кругов, их максимально оперативное решение, а также совершенствование существующих бизнес-процессов и административных процедур.

В Калужской области ведется работа по созданию центра управления регионом Правительство Калужской области

В настоящее время Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с АНО «Диалог» и другими профильными организациями идет создание цифровой платформы обратной связи в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление».

Калужская область вошла в число шести пилотных регионов, где уже весной этого года ЦУР начал функционировать в тестовом режиме. В этом списке также Республики Башкирия и Мордовия, Нижегородская, Рязанская и Ульяновская области.

По словам Владислава Шапши, к настоящему времени уровень готовности регионального ЦУР — более 60%. Создан проектный комитет, куда вошли руководители всех ключевых ведомств, и межведомственная рабочая группа. На основе анализа запросов граждан оценивается степень напряжённости в той или иной сфере, что, в свою очередь, способствует сокращению сроков рассмотрения жалоб и подготовки ответов на них. Так, например, по вопросам о несвоевременной уборке ТКО срок решения проблемы и получение гражданином ответа сокращен с 25 до 16 дней, об организации льготного питания обучающихся — с 20 до 8 дней, о предоставлении места в детском саду — с 16 до 10 дней.

В Калужской области ведется работа по созданию центра управления регионом Правительство Калужской области

В планах области на базе ЦУРа создать центр компетенций по управлению данными, используя возможности уже действующих и создаваемых информационных систем, таких как аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», АИС «ГЖИ», система вызова экстренных оперативных служб 112, аналитическая платформа Ситуационного центра Губернатора области. Особое внимание в работе ЦУРа будет уделено профилактике проблемных ситуаций.

К концу текущего года создание центра планируется завершить.

«Основная цель, которую мы поставили перед собой — повысить уровень удовлетворенности граждан работой органов власти, сделать ее более понятной, прозрачной и оперативной», — подчеркнул Владислав Шапша.