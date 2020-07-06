Москва, , 19:18 — REGNUM В Госдуме ожидают ответа Москвы на введение Великобританией персональных санкций в отношении 25 граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

«Естественно, как это и принято в дипломатической практике, Москва оставляет за собой право на ответные меры. Не сомневаюсь, что решение будет принято взвешенное, адекватное и своевременное», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

При этом, по его мнению, «любые рестрикции, предпринятые в обход ООН, вообще являются анахронизмом, особенно в условиях все еще сохраняющейся пандемии».

МИД Великобритании опубликовал список граждан, в отношении которых вводятся санкции в соответствии с «поправкой Магнитского». В списке содержится 25 российских граждан, в том числе глава СК Александр Бастрыкин.

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