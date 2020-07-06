Москва, , 19:08 — REGNUM В Госдуме назвали бесполезными введение Великобританией персональных санкций в отношении руководителей правоохранительных органов России, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

«Введение Великобританией персональных санкций против россиян по так называемой «поправке Магнитского» в случае с представителями руководства Генпрокуратуры и МВД — абсолютно бесполезная мера и просто очередной русофобский бред», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Парламентарий напомнил, что по российскому законодательству они не могут иметь иностранные финансовые активы или заниматься бизнесом в том числе на территории Великобритании.

«После политической «аферы века» по делу Скрипалей, введение санкций имени Магнитского лишь усугубляет негативный фон во взаимном диалоге», — сказал глава комитета Госдумы.

Он также убежден, что любые рестрикции, предпринятые в обход ООН, вообще являются анахронизмом, особенно в условиях всё еще сохраняющейся пандемии.

МИД Великобритании опубликовал список граждан, в отношении которых вводятся санкции в соответствии с «поправкой Магнитского». В списке содержится 25 российских граждан, в том числе глава СК Александр Бастрыкин, следователи СК, сотрудники МВД и учреждений ФСИН.

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