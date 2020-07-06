6 июля 2020 | Время чтения 3 мин

Екатерина Полевая, , 18:51 — REGNUM «Занимательный» скандал, грозящий дискредитировать европейскую бюрократию, разворачивается сейчас в Словакии. На днях Ашот Григорян (физик, бизнесмен, меценат и общественный деятель, живущий в Словакии с 1993 года) подал заявление в прокуратуру. Об этом он сообщил местным СМИ. Суть состоит в просьбе разобраться с незаконной деятельностью бывшего министра иностранных дел страны, бывшего председателя ОБСЕ, бывшего председателя 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослава Лайчака.

Азербайджан

Гейдар Алиев и Мирослав Лайчак President.az

По мнению Григоряна, последний фактически несёт всю полноту ответственности за поставки оружия Азербайджану. Дело в том, что эта страна находится в состоянии замороженного конфликта с Арменией в связи с проблемой Нагорного Карабаха. Посему ОБСЕ своими решениями ограничивает поставки вооружений этим двум государствам Южного Кавказа. Фактически речь идёт о запрете.

Тем не менее. Начиная с 2017 года в средствах массовой информации в некоторых странах стала появляться информация о том, что в нарушение международных соглашений была осуществлена несанкционированная продажа Азербайджану крупнокалиберных систем оружия, изготовленных в Словакии (см., например, ЗДЕСЬ).

Груз состоял из 36 единиц современных самоходных гаубиц Dana M-1 и 30 ракетных пусковых установок Вампир RM-70 (и то, и другое — на шасси Tatra). Производителем этих грозных систем является словацкая компания MSM Group, s.r.o., которая принадлежит компании Czechoslovak Group, a.s., чешского бизнесмена Ярослава Стрнада.

Самоходная пушка-гаубица Dana-M1 270862

Из Словакии всё это забирал самолет азербайджанской авиакомпании Silk Way, которая старается не разглашать информацию о своих владельцах. Однако есть основания полагать, что значительную долю в ней контролирует семья президента Азербайджана — Ильхама Алиева.

Переброска проходила по следующей схеме: борт вылетал в Братиславу, где в него загружали «товар». Затем он вылетал в Тель-Авив, где стоял несколько часов, а затем брал курс с новыми документами в столицу Азербайджана — Баку. Оттуда — опять в Словакию. В период с сентября 2017 года по июнь 2018 самолет проделал этот маршрут между Братиславой, Тель-Авивом и Баку 66 раз!

Однако в Европе продавец оружия не мог получить так называемый «Сертификат конечного пользователя изделий оборонной промышленности», необходимый для продажи военной техники Азербайджану. Таким образом, имеет место мошенничество: оружие попало в Азербайджан через третью страну — Израиль.

Как правило, такой документ подписывает министр иностранных дел. В данном случае это был именно Мирослав Лайчак. Он подписал сертификат на израильскую компанию по производству вооружений Elbit в качестве конечного пользователя, которая на деле была лишь посреднической стороной договора.

Гейдар Алиев и Мирослав Лайчак President.az

Особую пикантность делу придаёт то, что сделка была одобрена лицом, непосредственно отвечавшим за то, чтобы европейские государства не продавали оружие в горячие точки и точки замороженных конфликтов.

Иными словами, Лайчак, будучи председателем ОБСЕ, безусловно, не должен был позволить министру иностранных дел Словацкой Республики (то есть самому себе) участвовать в незаконной операции. Более того, председатель ОБСЕ после обнаружения таких действий министра должен был привлечь к ответственности такого министра (то есть себя самого) и страну (Словакию) за нарушение эмбарго.

Григорян отметил, что это — скандал международного масштаба, и что теперь интересно посмотреть, какова будет реакция прокуратуры, суда, а также кабинета премьер-министра Матовича, который долгое время выстраивал свой образ борца с коррупцией и резко выступал против партии Smer, одним из крупных деятелей которой был Лайчак. Воспользуется ли Матович возможностью, чтобы придать делу соответствующий резонанс как скандалу международного, или, как минимум, общеевропейского уровня?