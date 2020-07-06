Милан, Италия, , 18:51 — REGNUM Лидер «Лиги» Маттео Сальвини готов выставить свою кандидатуру на выборах мэра Милана, но в отдаленной перспективе, сказал он журналистам в понедельник, 6 июля.

«Сначала я хотел бы вернуться в правительство, чтобы расставить некоторые вещи по своим местам», — отметил уроженец Милана.

«Лига» входила в правящую коалицию с популистами с мая 2018 по августа 2019 года, Сальвини занимал пост главы МВД. Партия вышла из коалиции, обвинив партнеров в невозможности договориться по основным вопросам, но это не привело к досрочным выборам, президент Италии разрешил популистам сформировать новую коалицию (с либералами) в нынешнем составе парламента.

Ближайшие выборы мэра Милана пройдут в 2021 году, национальные выборы (если не будут объявлены досрочно) — в 2023 году.