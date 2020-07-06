Париж, , 18:36 — REGNUM Во Франции начался судебный процесс над двумя гражданами, обвиненными в шпионаже в пользу Китайской Народной Республики. Об этом сообщают французские СМИ.

Речь идет о двух бывших агентах Главного управления внешней безопасности минобороны Франции (DGSE) Пьере-Мари Х. и Анри М.

Государственное обвинение считает, что оба они были заинтересованы в «передаче информации иностранной державе» и «нанесении ущерба фундаментальным интересам нации». В случае признания вины им обоим грозит до 15 лет тюрьмы.

Судебный процесс пройдет за закрытыми дверьми и завершиться 10 июля.

Утечка информации была обнаружена самой DGSE. При этом в самом ведомстве не уточняют, в пользу какого государства работали эти сотрудники. СМИ Франции сообщают, что работали они на Китай.

Обоих задержали еще в декабре 2017 года. Несколько месяцев до задержания за ними следили французские спецслужбы.