Москва, , 18:29 — REGNUM Доктор философских наук, профессор ВШЭ, член Совета по правам человека при президенте России Леонид Поляков резко раскритиковал теорию социолога Сергея Шпилькина о возможной интерпретации итогов голосования по внесению поправок в Конституции РФ.

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«После прочтения заключения Сергея Шпилькина у меня сложилось ощущение, что все эти доводы высосаны из пальца, потому что прежние модели оценки результатов голосования, которые он строил на основе примеров голосований в течение одного дня, к нынешней ситуации абсолютно неприменимы. Сейчас совершенно нестандартная ситуация, в которой голосование было растянуто на 7 дней, плюс в двух субъектах федерации было электронное голосование, использовались формы надомного голосования, голосование на участках не по месту регистрации, что тоже фиксировалось заранее. Много новых входящих факторов, которые делают прежние модели оценки совершенно неприемлемыми», — рассказал Леонид Поляков.

«В этом смысле попытка выделять участки, где якобы все нормально, а на остальные смотреть как на патологию и аномалию совершенно недопустимо. Это презумпция виновности нескольких сотен тысяч человек, которые якобы вкидывали бюллетени. Судя по тому, что я прочитал, около 22 миллионов голосов вброшены. Чтобы такое проделать, необходимо участие сотен тысяч человек. И чтобы подобное прошло незамеченным наблюдателями, членами комиссий, журналистами?! Это бред», — подчеркнул Леонид Поляков.

«Откуда эта уверенность, что реальная цифра 65% «за» и 35% «против», а явка 42%? У человека, который участвует в расшифровке наблюдений и толковании результатов голосования, должна быть хоть какая-то ответственность при публикации своих выводов. В своих комментариях он говорит «кажется», «предполагается» и т.д. А те, кто его публикуют, подают его заключения как абсолютную истину. Печальная картина, когда строгая наука математика используется не аккуратно, в грязных политических целях», — завершил свой комментарий профессор ВШЭ.