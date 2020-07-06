Подгорица, , 18:28 — REGNUM Против мэра муниципалитета Тиват в Черногории Синиши Кусовца полиция подала ходатайство о возбуждении уголовного дела из-за нарушения режима самоизоляции.

В полицию поступили сведения о том, что мэр находился в пригороде, а не дома.

Со 2 июля он не должен покидать место жительства. Теперь мэра отправили отправили на институциональный карантин, также ему грозит уголовное преследование.

Напомним, что Черногория занимает четвертое место в регионе Западных Балкан по количеству зараженных коронавирусом на 100 тысяч населения — 72 активных случая.