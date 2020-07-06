Лондон, 6 июля 2020, 18:20 — REGNUM Британские власти объявили о введении персональных санкций в отношении председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сообщает 6 июля пресс-служба «Форин Офис».
Отмечено, что санкции введены за причастность Бастрыкина к так называемому «делу Магнитского».
Всего в опубликованном санкционном списке 47 человек, среди них 25 граждан России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России.
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