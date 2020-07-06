Киев, , 18:16 — REGNUM Лидеры ЕС не ведут никаких закулисных переговоров об Украине без Украины, об этом не надо беспокоиться, заявил посол Франции в Киеве Этьен де Понсен.

Дипломат выразил свое мнение в интервью изданию «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 6 июля.

«Разговоры между Зеленским и Макроном и их командами очень непринужденные, мы общаемся как друзья. Нет никакой тайной повестки дня. И, конечно, когда президент Макрон говорит с Путиным, то они говорят не только об Украине, есть много других вопросов», — заявил, в частности, посол.

Он отметил, что Россия несет основную ответственность за ситуацию и за достижение мира в Донбассе, имеет «особую роль и особое влияние».

Вместе с тем, Украина, по мнению де Понсена, продемонстрировала свою готовность, в частности обновив состав своей делегации на минских переговорах.

«И это создало новый импульс, благодаря усилению связей в том числе и с Верховной радой, то есть это укрепляет единую украинскую переговорную команду», — уточнил дипломат.

Он уточнил желаемый сценарий развития событий — проведение нового саммита в «нормандском формате», предпосылкой чего является выполнение договоренностей, достигнутых на саммите в Париже, а далее — реинтеграция Донбасса согласно Минским соглашениям.

«Минские соглашения вызывают критику, но это единственная существующая дорожная карта к миру. Кроме их выполнения, другого пути нет», — добавил Этьен де Понсен.

ИА REGNUM напоминает, что 3 июля в Берлине состоялась встреча политических советников стран-участниц нормандского формата. Украинскую делегацию возглавлял вице-премьер Алексей Резников, переговоры продолжались 11 часов. В ходе переговоров участники по пунктам обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых на встрече «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.