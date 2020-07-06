Киев, , 17:59 — REGNUM У местных выборов на Украине будет одна парадоксальная закономерность — ведущие парламентские партии, включая «Слугу народа», имеют хорошие проходные рейтинги в отдельных регионах стран, но при этом не имеют сильных кандидатов в мэры крупных городов.

Об этом заявил 6 июля украинский политолог Владимир Фесенко, комментируя внутриполитическую ситуацию в стране.

В свою очередь, мэры большинства крупных городов, которые не принадлежат к парламентским партиям, могут переизбраться (хотя и не гарантированно), но вряд ли будут иметь абсолютное большинство в своих городских советах, отмечает эксперт.

«С высокой вероятностью в абсолютном большинстве городов и регионов не будет и одного абсолютного победителя при выборах по партийным спискам. Поэтому на предстоящих местных выборах большое значение будет иметь борьба за конфигурацию потенциального большинства в областных, городских и других местных советах», — заявил Фесенко.

Эксперт констатирует, что хотя приближение местных выборов ощущается все сильнее, пока не наблюдается повышенной активности у большинства ведущих игроков.

«Все потенциальные участники местных выборов ждут окончательного принятия поправок к Избирательному кодексу, которые финализируют правила участия в выборах. Активность многих потенциальных кандидатов в мэры и депутаты сдерживают и слухи о возможном переносе даты местных выборов, по причине эпидемии Covid-19», — отмечает он.

В завершение Фесенко напоминает, что до ухода на летние каникулы Верховная рада официально должна назначить дату местных выборов и зафиксировать новые правила их проведения.

ИА REGNUM напоминает, что согласно законодательству, местные выборы на Украине должны состояться в последнее воскресенье октября.