Москва, , 17:28 — REGNUM Завершая весеннюю сессию, в ближайшие три недели Госдума намерена поработать над приоритетными законопроектами, заслушать отчет правительства РФ, а также отчет главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, работать над проектами законов в рамках поправок к Конституции парламентарии намерены в отпуске. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

«У нас много приоритетных законопроектов, правительство обозначило порядка 43, но скорее всего, будет ещё больше. Поэтому мы завтра начнём работу с рассмотрения отчета Счетной палаты, потом блок постановлений затем законопроекты третьего, второго и первого чтения. И на протяжении недели постараемся рассмотреть максимально приоритетные законопроекты, которые у нас на повестке. И в последующие две недели также будет время для работы в рамках пленарных заседаний», — сказал Володин.

22 июля состоится отчёт правительства РФ, как ожидается его представит премьер-министр Михаил Мишустин.

«А 23 июля мы завершаем работу в рамках весенней сессии», — отметил спикер Госдумы.

При этом он подчеркнул, что работу депутаты прекращать не будут, в планах — приступить к осенней сессии в сентябре с уже подготовленными законопроектами в рамках реализации норм новой Конституции.