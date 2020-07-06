Минск, , 17:27 — REGNUM Голливудский актер Элайджа Вуд, сыгравший главную роль в киносаге «Властелин колец», по просьбе белорусским друзей записал видеообращение в поддержку претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, которые томятся в тюрьме белорусского КГБ. Видеообращение было размещено на аккаунте девушки Бабарико-младшего Александры Зверевой в социальной сети Instagram.

В своем обращении Элайджа Вуд говорит, что вскоре Виктор и Эдуард выйдут из тюрьмы и призывает их оставаться сильными. Известно, что Виктор Бабариков и его семья — поклонники фильма «Властелин колец».

Напомним, что бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико попытался выдвинуть свою кандидатуру в президенты Белоруссии. Его сын Эдуард стал начальников предвыборного штаба. Было собрано более 450 тыс. подписей в его поддержку, при необходимых 100 тыс.

Белорусская власть обрушила на семью Бабарико всю свою репрессивную машину. Виктор и Эдуард были задержаны по абсурдным обвинениям о якобы преступных схемах в Белгазпромбанке. При этом Бабариков руководил данным банком аж с середины 90-х годов XX века и у белорусской власти все эти годы претензий к нему не было.

Виктор и Эдуард были брошены в тюрьму КГБ в Минске. По неподтвержденным данным их обоих в тюрьме избивали.