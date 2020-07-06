Кемерово, , 17:11 — REGNUM Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов проехал в автобусе, чтобы проверить, как жители региона соблюдают масочный режим.

«Борьба с его распространением продолжается, и меры безопасности по-прежнему нужно соблюдать, — написал Панов в своём Instagram. — Сегодня в автобусе в Кемерове я был единственный, кто соблюдал это правило. Все остальные, включая водителя, были без масок. Надежда на «авось пройдёт зараза стороной», думаю, здесь неуместна».Он подчеркнул, что пока люди не начнут относиться серьёзно к принимаемым мерам безопасности, то эффект от них будет минимальный.