Рим, , 17:10 — REGNUM Так называемое «правило 100», согласно которому граждане Италии могут выйти на пенсию в 62 года при наличии 38 лет трудового стажа, будет действовать и в 2021 году, в правительстве страны это решение уже согласовано, передают национальные СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

При этом, по тем же данным, с 2022 года этот вариант пенсионной реформы планируется отменить. Но в ближайший год обратного повышения пенсионного возраста не произойдет, что «смягчит» экономическую ситуацию для пострадавших от пандемии и ограничений граждан.

Пенсионная реформа по «правилу 100» была введена в Италии в 2019 году по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини. Ранее в течение нескольких лет минимальный возраст выхода на пенсию составлял 67 лет.