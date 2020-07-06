Москва, 6 июля 2020, 16:55 — REGNUM Работу по изменениям в законодательство после принятия поправок в Конституцию и формированию основных положений народной программы «Единой России» нужно совместить, сказал секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак в ходе расширенного заседания Совета руководителей фракций «Единой России», прошедшего в Москве в понедельник, 6 июля.
Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» обновит программные документы в соответствии с принятыми в Конституцию поправками, поскольку изменения в Основной закон «должны стать основой для всей нашей дальнейшей деятельности».
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