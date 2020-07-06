Москва, , 16:55 — REGNUM Работу по изменениям в законодательство после принятия поправок в Конституцию и формированию основных положений народной программы «Единой России» нужно совместить, сказал секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак в ходе расширенного заседания Совета руководителей фракций «Единой России», прошедшего в Москве в понедельник, 6 июля.

«Поддерживая изменения в Конституцию, люди обозначили свое отношение к нашим ключевым государственным приоритетам. И эти народные приоритеты должны стать основой нашей программы. Предлагаю закрепить в решении по итогам заседания — провести в конце июля — начале августа 2020 года рабочее заседание партийной программной комиссии. После утверждения основных положений мы будем готовы приступить к формированию народной программы, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Государственную Думу», — сказал Андрей Турчак, обращаясь к председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» обновит программные документы в соответствии с принятыми в Конституцию поправками, поскольку изменения в Основной закон «должны стать основой для всей нашей дальнейшей деятельности».

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