Москва, , 16:50 — REGNUM США всячески стремились затормозить строительство газопровода «Северный поток — 2», так как хотели развить в ЕС собственную газотранспортную инфраструктуру, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Здесь ключевым является фактор времени, — сказал он. — США было важно затормозить строительство «Северного потока — 2» для того, чтобы получить возможность развития собственной газотранспортной инфраструктуры в Европе. И укрепить свои позиции в качестве экспортёра в ЕС. Отчасти американцам это удалось. Нельзя сказать, что они очень сильно преуспели в этом направлении, но определённые перспективы просматриваются, и США за это время смогли получить некоторые возможности для продажи собственного газа в Европе. На этой стадии пока американцы достигли максимума».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее группа американских сенаторов добилась включения положений о санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2» в проект оборонного бюджета США на 2020−2021 финансовый год, подготовку которого ведут в Сенате.

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