Москва, 6 июля 2020, 16:50 — REGNUM США всячески стремились затормозить строительство газопровода «Северный поток — 2», так как хотели развить в ЕС собственную газотранспортную инфраструктуру, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее группа американских сенаторов добилась включения положений о санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2» в проект оборонного бюджета США на 2020−2021 финансовый год, подготовку которого ведут в Сенате.
Читайте ранее в этом сюжете: «США умерили пыл» – эксперт о борьбе Америки против «Северного потока – 2»