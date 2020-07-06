Москва, , 16:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин отправил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами, вызванными наводнениями и оползнями на юге Японии. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказано в телеграмме российского лидера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля в Японии из-за сильных ливней и оползней погибли по меньшей мере 18 человек. На ликвидацию последствий ливней и оползней брошены Силы самообороны Японии.