Москва, , 16:46 — REGNUM По всей видимости, теперь США уже не смогут предотвратить реализацию «Северного потока — 2», уверен политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM. При этом, по его мнению, США не прекратят своей борьбы против «Северного потока — 2».

«Но определяющими являются два обстоятельства, — сказал Шаповалов. — Первое — это жёсткая позиция Германии по вопросу о требованиях США, и второе обстоятельство — это смягчение позиции США после обозначения Германией своей жёсткой позиции. В американском Конгрессе рассматривалась ранее драконовская версия санкций в отношении компаний, которые занимаются реализацией проекта. После того, как была обозначена позиция Германии, позиция США существенно смягчилась. И в Конгрессе появился альтернативный, существенно более мягкий законопроект. Германии удалось дать соответствующий сигнал американцам, и они услышали этот сигнал и умерили свой пыл».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее датское энергетическое агентство (DEA) разрешило оператору проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG достроить в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.

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