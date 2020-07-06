Москва, 6 июля 2020, 16:37 — REGNUM После того, как Дания разрешила достройку газопровода «Северный поток — 2», её отношения с США существенным образом не изменятся, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник отдела по работе с инвесторами компании «Газпром» Антон Демченко заявил, что Газпром планирует запустить «Северный поток — 2» в конце 2020-го — начале 2021 года.
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