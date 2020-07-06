Москва, , 16:37 — REGNUM После того, как Дания разрешила достройку газопровода «Северный поток — 2», её отношения с США существенным образом не изменятся, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Я не думаю, что после того, как Дания дала добро на строительство «Северного потока — 2», её отношения с США как-то существенно изменятся. Дания выполняла требования США, и я не думаю, что в этой ситуации США посчитают поведение Дании неприемлемым для себя, — сказал политолог. — Дания лавировала столько, сколько могла. Американцам не в чем упрекать Копенгаген. Дания сделала всё, чтобы насолить России и затормозить завершение строительства «Северного потока — 2».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник отдела по работе с инвесторами компании «Газпром» Антон Демченко заявил, что Газпром планирует запустить «Северный поток — 2» в конце 2020-го — начале 2021 года.

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