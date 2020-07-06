Киев, , 16:37 — REGNUM Исполнительный комитет Национального совета реформ Украины под руководством бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили приступил к подготовке предложений по судебной реформе на Украине. Об этом сегодня, 6 июля, Саакашвили написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполкома Национального совета реформ Украины. Бывший президент Грузии пообещал «вытащить Украину из болота».

В начале июля Саакашвили начал критиковать судебную систему на Украине. Он заявил, что судебная система страны далека от простых граждан и занимается обслуживанием финансовых кланов Украины. Также Саакашвили заявил, что правоохранительная система Украины является главным тормозом ее экономического развития.

На критику в адрес Саакашвили о том, что судебная ветвь власти вообще-то независима и с ней и так «все хорошо», тот ответил, что «хорошо» от этой «насквозь гнилой системы» только представителям этой самой системы, но отнюдь непростым гражданам Украины.

«Я искренне благодарен президенту Зеленскому за его глубокое понимание проблематики и, в частности, за поручение Нацраде (Национальный совет реформ — ИА REGNUM) заняться именно этой фундаментальной для всех других начинаний реформой. Мы уже начали подготовку наших предложений и с нетерпением ждем следующего заседания Нацрады, чтобы их представить», — пишет Саакашвили.