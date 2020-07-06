Киев, , 16:33 — REGNUM Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил о намерении сделать Севастополь главной украинской военно-морской базой.

Об этом он сообщил 6 июля в интервью газете «Думская».

"Главная база Военно-морских сил Украины — это Севастополь. Я от этой идеи, принципа и месседжа никогда не откажусь», — сказал Неижпапа.

«Я к этому отношусь категорически — я поеду в Крым только тогда, когда там будет наш сине-желтый флаг. Все. Точка», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Военно-морские силы Украины существуют почти номинально, судостроение практически уничтожено, пополнение корабельного состава происходит путём поставок катеров, списанных из ВМС и береговой охраны США.

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