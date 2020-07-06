Киев, , 16:17 — REGNUM Государственное бюро расследований Украины направило в суд обвинительный акт в отношении экс-народного депутата и бывшего главы администрации президента Сергея Пашинского.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила сегодня, 6 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бюро уточняет, что дело касается нападения Пашинского с применением огнестрельного оружия на гражданина Вячеслава Химикуса, которое произошло 31 декабря 2016 года.

«В Киевской области возник словесный конфликт между в то время народным депутатом и гражданином. Во время конфликта депутат достал пистолет марки Glock 19 и выстрелил мужчине в левую ногу. Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги — согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжелыми», — напоминает ведомство.

В заявлении отмечается, что в случае доказательства вины, Пашинскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

ИА REGNUM напоминает, что Пашинский в марте 2014 года, после госпереворота на Украине, был назначен исполняющим обязанности главы администрации президента Украины и занимал этот пост до победы Петра Порошенко на президентских выборах. Осенью 2014 года стал депутатом Верховной рады предыдущего созыва как один из лидеров партии «Народный фронт».