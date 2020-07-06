Москва, , 15:58 — REGNUM Ирану пока не удалось создать лекарство от заболевания COVID-19, однако в стране налажен выпуск масок, тест-систем и аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщил 6 июля посол Ирана в России Казем Джалали в программе «Мнение» на телеканале «Россия 24».

На первом этапе, рассказал посол, в Иране были проблемы с масками, тестами и оборудованием для ИВЛ. Теперь производство налажено, более того, Иран готов поставлять такую продукцию за рубеж. Лекарство от коронавирусной инфекции проходит испытания.

Джалали отметил, что на фоне кризиса проявились и неприглядные вещи, например, в Европе страны «крали маски» друг у друга. В Иране эпидемия пришлась на месяц Рамадан, в это время люди бросились помогать друг другу, рассказал посол.

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