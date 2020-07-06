Москва, , 15:49 — REGNUM Пандемия коронавируса показала, что все страны мира, даже крупнейшие державы, остаются уязвимыми. Об этом заявил 6 июля посол Ирана в России Казем Джалали в программе «Мнение» на телеканала «Россия 24».

По его словам, перед невесомым вирусом растерялись, оказались на коленях даже «исключительные» США. Коронавирус показал, что союзы, не имеющие глубоких культурных корней, распадаются. Примером тому служит Евросоюз, участники которого стремились убрать границы, но сразу же вернули их с началом пандемии.

В экономике, туризме теперь что-то нужно менять, полагает посол. Так, проявилась польза от цифровой экономики. Любые прогнозы, как пессимистичные, так и оптимистичные, преждевременны. Мир пока находится посередине кризиса, добавил дипломат.

Пандемия показала, что на фоне всемирного кризиса не замораживаются конфликты. Так, Йемен страдает и от бомбёжек, и от инфекции. Народы должны пробуждаться и выводить тех, кто обманывает других, на чистую воду, уверен Джалали.

«Это арена, на которой ничего не скроешь», — подчеркнул посол.

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