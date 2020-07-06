Париж, , 15:42 — REGNUM В Елисейском дворце заявили, что состав нового правительства Франции не объявят до 17:00 по местному времени, передает BFM TV.

Генеральный секретарь Елисейского дворца заявил, что объявление о составе нового правительства произойдет не раньше 17:00.

Ожидается, что состав нового правительства объявят между 17:00 и 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, окружение президента Франции Эммануэля Макрона обещает «новые таланты»и «личностей из разных слоев общества»в составе нового правительства страны.

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