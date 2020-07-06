Москва, , 15:30 — REGNUM Жалобу директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина об отмене решения о взыскании с него средств отклонил десятый арбитражный апелляционный суд Москвы, сообщает 6 июля Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.

Напомним, акционеры предприятия потребовали от Грудинина 2,1 млрд рублей — в эту сумму они оценили упущенную выгоду из-за действия директора совхоза. В частности, экс-кандидат в президенты внес в уставной капитал ООО «ТТ Девелопмент» два земельных участка, принадлежащих совхозу.

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