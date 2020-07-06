Москва, 6 июля 2020, 15:23 — REGNUM Складывающаяся в Ливия военно-политическая ситуация стала основной темой обсуждения в ходе встречи специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром. Об этом ИА REGNUM сообщили в МИД РФ.
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В ведомстве уточнили, что встреча состоялась в Москве сегодня, 6 июля.
Как сообщало ИА REGNUM, Ливия находится в условиях двоевластия. В Триполи при поддержке ООН и Европейского союза заседает правительство национального согласия Файеза Сарраджа, в восточной части страны власти сотрудничают с Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, которая противостоит боевикам.
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