Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 7 июля, состоится 58-я сессия Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, сообщает ИА REGNUM. Сессия пройдет в режиме видеоконференции.

Один из главных вопросов повестки — рассмотрение хода выполнения плана мероприятий Союзного государства на 2019 — 2020 годы, посвященных 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Планируется обсудить вопрос о внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства «О бюджете Союзного государства на 2019 год».

Также предполагается обсуждение кадровых вопросов.

Сессию Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России проведет спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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