Тбилиси, , 15:23 — REGNUM Правительство Грузии ведет переговоры с представителями стран ЕС об открытии границ и возобновлении сообщения. Об этом 6 июля во время брифинга заявил советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани, сообщает пресс-служба правительства страны.

Чиновник отметил, что Грузия попала в список 15 стран, которые Евросоюз назвал безопасными с точки зрения заражения коронавирусом. На этом основании Тбилиси планирует, что в скором времени можно будет возобновить путешествия между Грузией и странами ЕС.

«Это очень важное решение, мы ценим его, и это еще раз подчеркивает, что и правительство, и наши граждане смогли достичь значительных результатов в борьбе с COVID-19, и за этим последовало международное признание», — сказал Чиковани.

Напомним, в Грузии на 6 июля выявлено 953 случая заражения коронавирусом. Более двух недель в стране в сутки выявляют не более десяти случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Грузии организуют пять авиарейсов для эвакуации сограждан