Париж, , 15:19 — REGNUM Из-за пандемии на территории Франции сохраняется запрет на массовые собрания, в которых участвуют более 5000 человек, передает BFM TV.

В понедельник, 6 июля 2020 года, государственный совет Франции постановил сохранить этот запрет, который «остается оправданным с учетом ситуации со здоровьем на сегодняшний день».

Префектура может запретить собрания, которые могут нарушить общественный порядок, например, если сочтет, что запланированные меры предосторожности являются недостаточными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый премьер-министр Франции Жан Кастекс встретится с председателями трех собраний.

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