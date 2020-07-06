Москва, , 15:09 — REGNUM Противостояние между Соединёнными Штатами и Китаем можно было прогнозировать уже несколько лет назад, однако не в таком качестве и не на таком уровне, как это есть на сегодняшний день. Об этом сегодня, 6 июля, в ходе отрытого онлайн-интервью заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Дипломат напомнила о торговых войнах, санкциях, запретных списках, запретах на въезд и технологических запретах на использование тех или иных технологий.

«Это возможно было прогнозировать, но не в том качестве, которое мы сегодня наблюдаем», — подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, новый виток конфронтации между США и Китаем произошёл из-за закона о защите национальной безопасности Гонконга — специального административного района КНР, единогласно принятого 30 июня постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.

В США уверены, что новый закон способен разрушить фундаментальные свободы в Гонконге и создать здесь «атмосферу принуждения и самоцензуры». Поэтому Вашингтон с 29 июня действие преференциального режима торговли с Гонконгом. Кроме того, США прекратили экспорт в этот специальный административный район Китая военной продукции и ряда технологий двойного назначения.