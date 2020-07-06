Москва, , 15:08 — REGNUM При возобновлении международных перевозок «Аэрофлот» сможет восстановиться до 80% от докризисного уровня в этом направлении уже к декабрю 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июля заявил глава компании «Аэрофлот» Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Международные перевозки, если мы приступим при особом разрешении… на самом деле, компаний, которые начинают летать, уже достаточно много», — заявил Савельев.

«Мы бы тоже планировали, что если это произойдет, если нам удастся договориться, и мы начнем летать, то реальное восстановление до 80% — к декабрю, и где-то к концу зимнего сезона, а это конец марта следующего года, мы можем достичь уровня 2019 года по именно международным перевозкам», — продолжил он.