Варшава, , 15:14 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда подписал проект поправки к конституции, не позволяющей однополым парам усыновлять детей. Об этом сообщает 6 июля польское сетевое издание Gazeta Prawna.

Дуда отметил, что у польского общества однозначная позиция по вопросу передачи детей однополым парам: большинство против. Однако «юридически ситуация до сих пор не вполне определена».

Президент напомнил, что в польском законодательстве закреплена возможность усыновления только несовершеннолетнего и только для его блага. Предложенное им изменение закрепит, что усыновлять детей не смогут лица, которые сожительствуют с человеком того же пола.

Проект предложенных Дудой изменений далее поступит в Сейм — нижнюю палату парламента Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля, выступая в городе Щавно-Здруй, Дуда пообещал закрепить в конституции запрет на усыновление однополыми парами.

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