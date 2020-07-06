Сеул, , 15:07 — REGNUM В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в Южной Корее правительство страны намерено ввести штрафы и принять другие меры в отношении лиц, нарушающих карантин. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра Южной Кореи Чон Сэ Гюна.

Известно, что данное заявление премьер-министр сделал 5 июля в ходе совещания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).

Он отметил, что в случае не соблюдения карантинных правил нарушители будут подвергаться штрафу. Кроме того, будет установлена процедура, в соответствии с которой станет возможно возмещение медицинских расходов, если будет установлено, что преднамеренные действия или небрежность со стороны инфицированного привели к массовому распространению инфекции.