Киев, , 14:48 — REGNUM Рассуждающий о возвращении «людей и территорий» президент Украины выглядит жалко, у него нет ни понимания военной составляющей такого «возвращения», ни реального политического плана таких действий, ни политического веса, чтобы такой план осуществить, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 6 июля, комментируя высказывания Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее, президент Украины во время торжеств по случаю празднования дня военно-морских сил страны заявил, что Украина вернет «всех своих людей и территории».

Читайте также: Зеленский: Украина вернет «все свои» территории

«Есть такое выражение: после драки кулаками не машут. Но в случае с решением Крыма уйти от Украины и драки-то не было: всем и всегда были известны настроения жителей полуострова в пользу России, в пользу возвращения в пространство российской истории, культуры, политики. Первый референдум, зафиксировавший это, прошёл, напомню, ещё в январе 1991 года. Одним словом, никакой «аннексии» Крыма Россией не было — было законное осуществление права народа Крыма на самоопределение и его добровольное возвращение в Россию.

Очень важно, что процесс самоопределения Крыма прошёл мирно. Конечно, Владимиру Зеленскому сейчас было бы проще упражняться в воинственной риторике, если бы несколько десятков украинских моряков или других военнослужащих безрезультатно сложили головы. Но независимости Крыма они всё равно не помешали бы.

К счастью, этого не произошло.