Москва, , 14:41 — REGNUM Разрешение Дании задействовать новые суда для завершения проекта «Северный поток-2» является важным шагом Европы на пути освобождения от американского диктата. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Несмотря на то, что согласие официального Копенгагена носит не политический, а технический характер, это станет сигналом для США о намерении европейских партнеров отстаивать собственные интересы, в том числе в вопросах энергетической безопасности», — отметил Железняк.

Европейские участники начинают осознавать свою ответственность за совместный с Россией проект, качественный и недорогой российский газ очень нужен европейцам, говорит депутат.

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